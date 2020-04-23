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THY'den 23 Nisan’ın 100. yılında özel uçuş

TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara semalarında ay yıldız çizdi.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:02
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THY'den 23 Nisan’ın 100. yılında özel uçuş

Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu sabah 09:00’da özel bir uçuş düzenledi

Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

Gerçekleştirilen bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebildi

Türk Hava Yolları’nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları23 Nisan
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