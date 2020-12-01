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THY'den açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamasında kimler, nasıl seyahat edebilir?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" açıklamasında bulundu.

01 Aralık 2020 Salı 09:24
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THY'den açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamasında kimler, nasıl seyahat edebilir?

Corona virüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar sonrasında uçak bileti olan ve planlı seyahati bulunan kişiler nasıl yol izleyeceğini merak ediyordu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" açıklamasını yaptı.

Böylece uçak bileti olanlar uçuş belgelerini görevlilere göstererek havalimanına seyahat edebilecek.

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