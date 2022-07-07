Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...

THY'den bazı yurt dışı uçuşları için açıklama!

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:36
75 Okunma
THY'den bazı yurt dışı uçuşları için açıklama!
banner48

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, değişiklik ve iade işlemlerinin acentelerden, THY'nin web sitesinden ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşerek boğuldu
Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşerek boğuldu
Motorine indirim geliyor!
Motorine indirim geliyor!
İlter Türkmen hayatını kaybetti
İlter Türkmen hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim