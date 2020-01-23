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THY'den korona virüsü açıklaması: Çinli yolcuda virüse rastlanmadı

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Bogota-Panama seferindeki Çin uyruklu bir yolcuya korona virüsü şüphesiyle yapılan sağlık incelemesinde, ilgili virüse rastlanmadığını duyurdu.

23 Ocak 2020 Perşembe 13:13
THY'den korona virüsü açıklaması: Çinli yolcuda virüse rastlanmadı

Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul – Bogota – Panama seferli uçağında seyahat eden Çin uyruklu bir yolcunun uçağın aktarma noktası Bogota'dan Panama'ya kalkış için hazırlanıldığı sırada 'gizemli virüs' (Corona) taşıdığından şüphelenildi. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"22 Ocak tarihinde icra edilen TK 800 sefer sayılı uçuşumuz ile Bogota’ya seyahat eden Çin uyruklu bir yolcumuzun Corona Virüsü taşıdığından şüphe edilmiştir.

Aktarma noktası olan Bogota’dan Panama’ya kalkış için hazırlanan uçağımız kontrol kulesi tarafından tedbir amaçlı bekletilmiş ve yolcumuzun şüphe duyulan virüs ile ilgili kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

İlgili ülkenin sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu ve Corona Virüsü’nü taşımadığı anlaşılmıştır. Uçağımız devam seferi olan Bogota – Panama uçuşunu yerel saat ile 14:57’de gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Anahtar Kelimeler:
ThyÇinYolcuVirüsHaberKıbrıs
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