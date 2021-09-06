THY'den PCR testi açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bugünden itibaren iç hat uçuşlarında, aşı yaptırmamış veya 180 gün içerisinde corona virüs hastalığı geçirmemiş yolculardan PCR testi isteneceğini hatırlattı.



THY'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, resmi otoritelerce alınan ve bugün itibarıyla geçerli olacak karar neticesinde, iç hat seferlerine, aşı yaptırmamış veya 180 gün içerisinde corona virüs hastalığı geçirmemiş yolculardan PCR testi isteneceği bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız, ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecektir. Bilet değişiklik işlemleri, Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Türk Hava Yolları çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."