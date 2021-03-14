Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."
THY'den "Türkiye'ye Giriş Formu" uyarısı
Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde internet üzerinden Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini hatırlatıldı.
Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.