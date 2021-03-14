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THY'den "Türkiye'ye Giriş Formu" uyarısı

Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde internet üzerinden Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini hatırlatıldı.

14 Mart 2021 Pazar 11:09
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THY'den "Türkiye'ye Giriş Formu" uyarısı

Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."

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