Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

THY dış hat seferlerine 10 Haziran’da başlayacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:12
2472 Okunma
THY dış hat seferlerine 10 Haziran’da başlayacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."

Anahtar Kelimeler:
Thy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bayram Altunay 2020-05-20 22:43:17

Neden bukadar geç başlıyor
Ben biletimi kesmiştim
DENİZLİ / ISTANBUL
ISTANBUL / KKTC
1 haziran da uçuş'um var
Nasıl olacak?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
ahm et gürbüz 2020-05-20 23:09:44 @Bayram Altunay

Bayram Altunay ek ücret ödemeden yeni bilet vericekler

Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
"Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü"
"Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü"
Tüm Türkiye saat 19:19'da tek yürek İstiklal Marşı'nı okudu
Tüm Türkiye saat 19:19'da tek yürek İstiklal Marşı'nı okudu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim