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THY iç hat bilet satışlarına ara verdi

Türk Hava Yolları,Türkiye'de yurt içi seyahatlerin valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verdi.

28 Mart 2020 Cumartesi 17:04
970 Okunma
THY iç hat bilet satışlarına ara verdi

Türk Hava Yolları,Türkiye'de yurt içi seyahatlerin valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıThyKoronavirüsCoronavirüs
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Havacı 2020-03-28 17:49:41

Harika olmuş
İç hat KDV %18 den %1 e indirildi
Devlet müjdeyi verdi
Şimdi yatak odasından oturma odasına bol bol uçun

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