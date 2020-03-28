Türk Hava Yolları,Türkiye'de yurt içi seyahatlerin valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verdi.
THY iç hat bilet satışlarına ara verdi
Türk Hava Yolları,Türkiye'de yurt içi seyahatlerin valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verdi.
28 Mart 2020 Cumartesi 17:04
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Türk Hava Yolları,Türkiye'de yurt içi seyahatlerin valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verdi.
Harika olmuş
İç hat KDV %18 den %1 e indirildi
Devlet müjdeyi verdi
Şimdi yatak odasından oturma odasına bol bol uçun