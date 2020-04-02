THY seferleri 1 Mayıs'a kadar durdurdu

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız kısıtlı seferlerimiz devam edecektir" dedi.