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THY seferleri 1 Mayıs'a kadar durdurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt içi ve yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 1 Mayıs'a uzattıklarını açıkladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 00:11
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THY seferleri 1 Mayıs'a kadar durdurdu

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız kısıtlı seferlerimiz devam edecektir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ThyKoronavirüsTürk Hava Yolları
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