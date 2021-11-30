THY seferlerine fırtına engeli

Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemi durduruldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" dedi.