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THY seferlerine fırtına engeli

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. THY, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemini durdurdu.

30 Kasım 2021 Salı 12:10
574 Okunma
THY seferlerine fırtına engeli
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Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemi durduruldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" dedi.

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