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THY uçağına bomba ihbarı

THY'nin Oslo-İstanbul seferini yapan uçağına bomba ihbarı yapıldı.

01 Mart 2021 Pazartesi 18:04
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THY uçağına bomba ihbarı

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan THY uçağında, bomba ihbarı üzerine arama yapıldı.

Oslo-İstanbul seferini yapan uçakta yapılan arama sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Olayı, THY Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Üstün paylaşımında şunları kaydetti:

"TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."

NTV

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