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THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) yarınki Ukrayna seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:41
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THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti
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THY'nin yarınki Ukrayna seferleri de iptal oldu. 

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda "Ukrayna’da yaşanan olağanüstü hâl nedeniyle Ukrayna hava sahası 24 Şubat ve 25 Şubat 2022 tarihlerinde sivil uçuşlara kapatılmış olup, ilgili tarihte Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza da ilave haklar tanınmıştır" denildi. 

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