THY yeni pilot alımı yapacak

Türk Hava Yolları (THY), yeni pilot adaylarını bünyesine katmaya hazırlanıyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, filosundaki 389 uçakla dünyanın en büyük 9. hava yolu şirketi konumunda olan firma, resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ikinci pilot adaylarını bünyesine katmak için ilan açtı.



İlana, 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Halihazırda THY'nin 6 bine yakın pilotu bulunuyor.

Yetiştirilmek Üzere II. pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor.



II. pilot aday adayları, tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa dahil oluyor.

ADAYLARI DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



Adayların aşağıdaki seçme ve değerlendirme süreçlerine katılması gerekiyor:



Türk Hava Yolları İngilizce sınavı: Dil belgesi olmayan adaylarımızın sürece devam edebilmesi ve İngilizce yeterliliğini ölçmek adına yapılan bir sınav.



Boy-Kilo Ölçüm süreci: Mesleğin gereklilikleri doğrultusunda Ortaklık tarafından ilan kriterinde belirlenen boy, kilo ölçülerine ve boy-kilo endeksine sahip olduklarını tespit etmek amacıyla ölçümlerin gerçekleştirildiği süreç.



DLR-1 Sınavı: Bilgi ve yetenek modüllerinden oluşan teknik sınav, toplam 6 modülden oluşmaktadır. Yaklaşık 5 saat sürüyor. Adaylara sınav ile ilgili çalışma dokümanı iletiliyor.



CRM Mülakatı:Kokpit personeli istihdam sürecinde kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirildiği süreç.



Kurul Mülakatı: İnsan kaynakları departmanından katılımcılar ve kaptan pilottan oluşan değerlendirme komisyonu tarafından adaylarımızın mesleki yetkinlik ve yeterliliklerin değerlendirildiği mülakat.