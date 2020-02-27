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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: İtalya'yı çok dikkatli takip ediyoruz

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarında riskin görülmesi halinde herhangi bir tereddütleri olmayacağını belirterek, "Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz" dedi.

27 Şubat 2020 Perşembe 12:34
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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: İtalya'yı çok dikkatli takip ediyoruz

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarında riskin görülmesi halinde herhangi bir tereddütleri olmayacağını belirterek, "Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz" dedi. 

İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarına yönelik şunları söyledi:

"İtalya'yı çok dikkatli takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz. İtalya ile de rahatlıkla kapatabiliriz. Orayı da rahatlıkla yüksek risk grubuna alıp geçici bir süre gereğini yaparız. Çok aktif bir biçimde bu riskleri takip ediyoruz. Oradaki istasyonlarımızdan düzenli rapor alıyoruz. Oradaki havalimanlarından düzenli rapor alıyoruz. Arkadaşlarımız bunu takip ediyor. Onlar bize bu anlamda alert

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