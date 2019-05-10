THY zararını 4’e katladı

2019 yılının ilk üç ayında Türk Hava Yolları 1 milyar 250 milyon TL zarar açıkladı. THY 2018 yılının ilk üç ayında 314 milyon TL zarar açıklamıştı.

İÇ HATLARDA AZALIŞ YÜZDE 12.4

Öte yandan THY’nin yolcu sayısı Nisan ayında yüzde 8.3 azalarak 5.9 milyon TL oldu. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 12.4, dış hatlarda yüzde 5 azaldı

* Yolcu doluluk oranı Nisan’da 0.2 puan azalışla yüzde 82.9 oldu

* Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Nisan’da yüzde 5.2 azalışla 11.9 milyar oldu

* Yolcu sayısı Ocak-Nisan’da yüzde 2.4 azalışla 22.7 milyon oldu; yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 6.8 geriledi, dış hatlarda yüzde 1.3 arttı

* Yolcu doluluk oranı Ocak-Nisan’da 0.4 puan düşüşle yüzde 80.8 oldu

* Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Ocak-Nisan’da yüzde 0.2 azalarak 46.1 milyar oldu

* 2018 Nisan ayı sonunda 326 olan uçak sayısı 2019 Nisan ayı sonunda 335’e yükseldi.

REUTERS