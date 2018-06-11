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THY’den bayram için 84 ek sefer

THY Perşembe günü başlayacak Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan 84 ek sefer düzenleyecek.

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:09
THY’den bayram için 84 ek sefer

Türk Hava Yolları (THY) Perşembe günü başlayacak Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan 84 ek sefer düzenleyecek.

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Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, 14 Haziran Peşembe günü öğleden sonra başlayacak ve Pazar gününe kadar sürecek bayram tatili nedeniyle 84 ek sefer düzenleyecek. Daima yolcularının taleplerine uygun uçuş planı sunan Türk Hava Yolları, hareket merkezi Atatürk Havalimanı’ndan Milas-Bodrum Havalimanı’na 39, Antalya Havalimanı’na 20, Dalaman Havalimanı’na 20, Trabzon Havalimanı’na 1 ve Kıbrıs Ercan Havalimanı’na 4 ek sefer düzenleyecek.”

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