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THY'den PCR testi açıklaması

Aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi uygulaması başlıyor. THY'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız, ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecektir" denildi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 09:30
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THY'den PCR testi açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bugünden itibaren iç hat uçuşlarında, aşı yaptırmamış veya 180 gün içerisinde corona virüs hastalığı geçirmemiş yolculardan PCR testi isteneceğini hatırlattı.

THY'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, resmi otoritelerce alınan ve bugün itibarıyla geçerli olacak karar neticesinde, iç hat seferlerine, aşı yaptırmamış veya 180 gün içerisinde corona virüs hastalığı geçirmemiş yolculardan PCR testi isteneceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız, ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecektir. Bilet değişiklik işlemleri, Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Türk Hava Yolları çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."

Son Güncelleme: 06.09.2021 16:29
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıThyPCR Testi
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