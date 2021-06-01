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THY'den uçuşlarda düzenleme

Türk Hava Yolları, normalleşme tedbirleri sürecinde bazı bölgelere yeniden başlatılan uçuşlarını ve hangi ülkelere seyahatte test sonucu istendiğini duyurdu.

01 Haziran 2021 Salı 22:41
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THY'den uçuşlarda düzenleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere dair Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları sona erdi.

Ayrıca bazı ülkelerden seyahat edecek kişilerden, Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu isteneceği açıklandı.

Test sonucu istenilecek ülkeler, Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur olarak sıralandı.

THY'nin bugünden itibaren geçerli aldığı kararlar şu şekilde:

- Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona ermiştir.

- Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

- İlk iki maddede yer almayan ülkelerden Türkiye’ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Koronavirüs hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

- İkinci maddede belirtilen ülkelerden gelenler hariç olmak üzere Türkiye’ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır.

Ayrıca Türkiye içerisinde yapılacak uçuşlarda HES kodu uygulamasının devam ettiği ifade edildi.

Son Güncelleme: 01.06.2021 23:33
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları
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