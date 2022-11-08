Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

TikTok'ta oğlunu dansöz gibi oynattı, üstüne para dilendi!

Sosyal medya kullanıcılarının en çok tercih ettiği platformlardan olan TikTok'ta paylaşılan bir videoda oğlunu dansöz gibi oynatan adama tepki yağıyor. Oğlunun dansını kullanıcılara izleterek izleyicilerden para talep eden adam eleştiri oklarının hedefinde. Adamın yayında para geldikçe keyiflendiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

08 Kasım 2022 Salı 09:48
86 Okunma
TikTok'ta oğlunu dansöz gibi oynattı, üstüne para dilendi!



TikTok'ta her gün birbirinden ilginç videolar dolaşıma girse de kimileri büyük tepki topluyor. Yayını izleyenlerden para talep eden babasının arkasında dansöz gibi oynayan çocuğun videosu da sosyal medyada gündem olmuş durumda.

ÇOCUK DANS ETTİ, SEYİRCİLERİ COŞTURDU

200 bine yakın takipçisi olduğu belirtilen TikTok kullanıcısı canlı yayın açtı. Yayında oğlu müzik eşliğinde dansöz gibi dans etti.

Adamın oğlu dans ederken seyircileri adeta eğlendirmeye çalıştığı, alkışlar eşliğinde keyifli anlar yaşadığı görüldü.

PARA GELİNCE ŞEN ŞAKRAK DEVAM ETTİ

Adam, oğlunun dansı üzerinden izleyicilerden para istemeyi de ihmal etmedi. Para geldiğini fark ettiğinde ise yayına teşekkürlerini sunarak neşeyle devam etti.

O video sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Kullanıcıların birçoğu adama tepkiler yağdırdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan'dan asgari ücret açıklaması
Mahsur kalan paraşütçülere para cezası
Mahsur kalan paraşütçülere para cezası
THY'den ucuz bilet kampanyası
THY'den ucuz bilet kampanyası










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim