Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

Tır dorsenin altında kaldı

Bakırköy'de üst geçide çarpıp devrilen TIR dorseni altında kalan otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 13:00
66 Okunma
Tır dorsenin altında kaldı



Edinilen bilgiye göre 59 AB 925 plakalı TIR şoförü S.Ö., ilerlerken dorse üst geçide çarptı. Kaza sonrası TIR dorse ile beraber sola devrildi.

Bu sırada sol şeritten giden S.S.D.'nin kullandığı 34 VY 4343 plakalı otomobil, boş dorsenin altında kaldı.

Ezilen otomobilin sürücüsü S.S.D., kırılan camdan dışarı çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ı kaldırmak için olay yerine 2 vinç gönderildi.

TIR'ı kaldırma çalışmalarında trafik polisleri yolu tamamen keserek trafik akışını farklı güzergâhlara yönlendirdi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından TIR kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mangaldan 3 kişi zehirlendi
Mangaldan 3 kişi zehirlendi
Benzine zam geliyor!
Benzine zam geliyor!
Yaşlı adamın cesedi dere kenarında bulundu
Yaşlı adamın cesedi dere kenarında bulundu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim