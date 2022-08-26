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Tıraş makinesi yere düştü, bir ailede huzur kalmadı!

Elazığ'da bir yıl önce meydana gelen olayda tıraş makinesinin yere düşmesiyle başlayan kavga sonucu iki aile arasında sular durulmadı. Amca yeğen arasında çıkan kavgada kırılan tıraş makinesinin ücretinin tahsili nedeniyle süren kavgada kayınbiraderi, eniştesi ile kardeşine pala ile saldırdı. Olayı anlatan Mustafa Tekeş, ''Ben kafamdan 4 dikiş, parmaklarımdan 7 dikiş yedim. Huzurumuz kalmadı. Böyle giderse evi alıp buradan götürmek zorundayım. Biz şikayetçiyiz'' dedi.

26 Ağustos 2022 Cuma 15:36
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Tıraş makinesi yere düştü, bir ailede huzur kalmadı!


Olay, Elazığ'InYazıkonak beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Tekeş’in berberde çıraklık yapan oğlu ile kardeşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında yere düşen tıraş makinesi kırıldı. Ardından berber dükkanı sahibi A.V., eniştesi Tekeş’ten kırılan tıraş makinesinin parasını istedi. Burada çıkan tıraş makinesi anlaşmazlığı iki aile arasında süren 1 yıllık kavgaya sebep oldu.

1 yıl içerisinde yaşanan 3'üncü olayda, Tekeş ve kardeşi evlerinin önünde Tekeş'in kayınbiraderi tarafından pala ile saldırıya uğradı. Tekeş, kafası, elleri ve sırtından kardeşi ise bacağından yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıslar, adli mercilerce serbest bırakıldı. İlk olayın mahkemesi sürerken ikinci olayın yaşandığını aktaran Tekeş, şahısların ceza almasını istedi.

''PALA İLE KAFAMA, SIRTIMA, ELİME VURDULAR''

Olayların çıkış sebebini anlatan Mustafa Tekeş, “Oğlum berberde dayısının yanında çalışıyor. Kardeşim tıraş olmaya gitmişti. Orada amca yeğen arasında bir kavga olmuş ve tıraş makinesi yere düşmüş. Bunun parasını bizden istediler. Onlar 250 lira istedi. Makineyi al, fişini kes getir, paranı vereyim dedim. Bu 250’den bin 250 liraya kadar çıktı. Ben bunu yine kabul ettim. Bunlar bu parayı alma bahanesi ile kardeşimin evine girmeye çalıştı. Kardeşim kendini savunma amaçlı oğlum ile dayısını orada yaralıyor. Aradan bir sene sonra geldiler beni ve kardeşimi kapımın önünde darp ettiler. Kesici alet pala ile kafama, sırtıma, elime vurdular. Kardeşimin de bacağına vurdular. Kardeşim 17 dikiş yedi.

''KAFAMDA 4, PARMAKLARIMDA 7 DİKİŞ VAR''

Ben kafamdan 4 dikiş, parmaklarımdan 7 dikiş yedim. Huzurumuz kalmadı. Böyle giderse evi alıp buradan götürmek zorundayım. Biz şikayetçiyiz. Artık bıktık ve usandık. Doğduğum yeri terk etmek zorunda kalacağım. Bunların ceza almasını istiyorum. İlk olayın mahkemesi sürerken bu ikinci olayı yaptılar. Geldiler bizi darp ettiler" dedi.

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