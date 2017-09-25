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Topbaş: "Onurumla geldim onurumla ayrılıyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş, "İnsanların gönlünde yer tutmak önemli. Beni gönüllerinden çıkartmasınlar" dedi...

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:18
Topbaş: "Onurumla geldim onurumla ayrılıyorum"

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli ile vedalaştı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veda sırasında kısa bir açıklama yapan Topbaş, "Yapılan işler ortada. Vatandaş hep takdir ettiği için 3 dönem başkanlığım var. Yeni arkadaşımız gelecek başarılar diliyorum. Deneyim ve bilgimi her daim kendileri ile paylaşırım isterlerse. Şehir, yarınlar bizim. 'Her gelecek yakındır' böyle bir Atasözü var.  Gelecektir mutlaka. Bu dönem de bitecekti süreli zaten. Zaman dilimi içinde görevlendiriliyoruz" diye konuştu. 

'ONURUMLA GELDİM, ONURUMLA AYRILIYORUM'

Topbaş, "Onurumla geldim onurumla ayrılıyorum. İstanbulluların gönlündeki yerimi istifam nedeniyle çok ciddi hissettim. Çok kolay değil. Vatandaşımızın  bize olan sevgisinin derin olduğunu görmem ayrıca mutlu etti. İnsanların gönlünde yer tutmak önemli. Beni gönüllerinden çıkartmasınlar" dedi. 

'KIRGIN DEĞİLİM'

Kırgın olmadığını vurgulayan Topbaş, "Kırgın olamam. Hiç kimseye kırılmadım ve küsmedim öyle bir yapıya sahibim. Böyle lüzum gördüm istedim hayırlı olsun" dedi.  

'SİYASİ BEKLENTİM YOK'

Siyasette başka bir görev düşünmediğini belirten Topbaş, "Siyasetten değil başkanlıktan ayrıldım. Bu demek değil bir siyasi beklentim yok. Bir başka görev düşünmem. Böyle bir kente hizmet etmiş olmak büyük bir onur" dedi. 

'İYİ BİR İSİM GELİR İNŞALLAH'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen adaylara ilişkin Topbaş, "İsimler dolaşıyor iyi bir isim gelir inşallah. Kaliteli arkadaşlarımız var. Başarılı olacaklarına inanırım.  Meclisimiz perşembe günü karar verecek. Hayırlı olsun. Tekrar ziyarete gelirim, bu bir veda ziyareti" diye konuştu. 

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