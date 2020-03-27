Toplam can kaybımız 92, vaka sayımız 5 bin 698 oldu

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle kayıp sayısının binlerle ifade edildiği hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler olduğunu, Türkiye'nin asla onlarla aynı durumda olmadığını söyledi. Bakan Koca, Türkiye'nin insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını, küresel soruna karşı ulusal mücadele verme yolunu seçtiğini, yurttaşını dışarıdan gelecek tehdide karşı koruyacak sıkı tedbirler aldığını vurgulayarak, "Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şimdi sadece bir avantaj. Bu hastalık bütün dünyada hayatı değiştirecek bir yayılma kabiliyetine sahip. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Bu bir bulaşıcı hastalık. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğini virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit, fakat görünen o ki tedbirlerin uygulamasını kolaylaştıracak şartlar son derece önemli. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız" dedi.