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Toplam vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 21:00
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Toplam vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 431'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 58 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 634'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 327 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 751 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Öte yandan dün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken, 390'ı semptomatik olmak üzere 4 bin 883 yeni vaka tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu
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