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Toplam vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462'ye yükseldi

 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:53
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Toplam vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462'ye yükseldi

12 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1496'sı semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 821'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 72 bin 462'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 167 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 827 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 1582'si semptomatik olmak üzere 14 bin 497 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi

Son Güncelleme: 12.05.2021 21:55
Anahtar Kelimeler:
T.C. Sağlık BakanlığıGünlük Koronavirüs Tablosu
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