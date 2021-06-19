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Toplu yengeç ölümü: Müsilaj kaynaklı olabilir

İstanbul'da Silivri sahiline onlarca ölü yengeç vurdu. Silivri sakinleri daha önce böyle bir durum yaşanmadığını belirterek ölümlerin müsilaj kaynaklı olabileceğini belirtti.

19 Haziran 2021 Cumartesi 14:03
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Toplu yengeç ölümü: Müsilaj kaynaklı olabilir

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj İstabul'da Silivri açıklarında da görülüyor.

Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde sahile onlarca ölü yengeç vurdu. 

Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.

Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene" diye konuştu.

Yaşar, "Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar.  Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı.

Balıkçı teknelerinin olduğu alanlarda görülen deniz salyası sahil kısmında görüntü kirliliğine neden oldu.

Anahtar Kelimeler:
Marmara DeniziToplu Yengeç ölümüMüsilaj
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