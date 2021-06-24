Toprak altında kalan yavru köpekleri çocuklar kurtardı

Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir ay önce meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Boş arazide gezen 4 çocuk, yavru bir köpeğin havladığını duyunca yanına gitti.
Köpeğin bir noktaya doğru bakarak havladığını gören çocuklar, bir yuva olduğunu fark etti.
TOPRAĞI ELLERİYLE KAZDILAR
Üzerinin kapatıldığını gördükleri noktadan sesler duyan 4 çocuk, elleriyle toprağı kazınca 4 yavru köpeğe ulaştı.
Toprağı kazan çocuklar, yavru köpekleri çıkartarak annelerinin yanına koydu.
Yavru köpeklerin yuvalarındayken nasıl toprağın altında kaldıkları bilinmiyor.