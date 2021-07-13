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'Tosuncuk' için bir tutuklama kararı daha!

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Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın, 75 bin 260 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında da tutuklandı.

13 Temmuz 2021 Salı 22:21
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'Tosuncuk' için bir tutuklama kararı daha!

Sanık Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Günay bağlantı kurulan Mehmet Aydın'a "Mehmet Aydın, memlekete hoş geldin" dedi. Söz alan Aydın da "Hoş bulduk" diye cevap verdi.

"İŞSİZİM, GELİRİM YOK"

Duruşmada, kimlik tespitinde evli ve çocuksuz olduğunu kaydeden Aydın, ortaokul mezunu olduğunu, şu anda işsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını söyledi.

SAVUNMASINI TEKRARLADI

Mahkeme Başkanı Ali Günay, Mehmet Aydın ve avukatına "Bizim merak ettiğimiz tüm sorulara tutuklama kararı verilen soruşturma kapsamında cevap vermiş. Kendisine 60 tane soru yöneltilmiş. Bu yakalama duruşması olduğu için oradaki ifadelere eklemek istediğiniz bir husus var mı?" diye sordu.

Söz alan Aydın da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği tüm savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

"MAĞDURİYETLERİ GİDERECEK PARAM YOK"

Mahkeme Başkanı Günay'ın mağdurların zararını giderip gideremeyeceği yönünde soru yönelttiği Aydın, şunları söyledi:

"Benim yurt dışında Uruguay'da 5 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay devleti tarafından el konuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Ali Osman Naim Kaya tarafından el konuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim. Benim Türkiye'deki mal varlıklarıma da devlet tarafından el konuldu. Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan ve el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim."

TUTUKSUZ YARGILAMA TALEBİ

Aydın'ın avukatı Fatih Kuş da, müvekkilinin halihazırdaki mal varlığı ile tüm mağdurların zararını giderebilecek durumda olduğunu savunarak, "Müvekkilimizin mağdurlarla yaptığı sözleşmede, sistem kapatıldıktan sonra kişilerin yatırdığı paranın 3 ay içerisinde iadesi hususunda taahhüdü bulunmaktadır. Sistem kapatıldıktan sonra 200 kişinin mağduriyetini gidermiş, mal varlığına el konulduğu için diğer mağdurların zararını giderememiştir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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