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'Tosuncuk' için hesap günü

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Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, bugün mahkemede ifade verecek. Aydın'ın farklı suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.

13 Temmuz 2021 Salı 10:47
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'Tosuncuk' için hesap günü

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. 

'Tosuncuk' lakaplı Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ifade verecek.

Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanacak.

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'dan sınır dışı edilmesinin ardından 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirilmişti. 

"MAĞDURİYETLERİ GİDERECEĞİM"

Emniyetteki ilk ifadesinde mağduriyetleri gidermek istediğini söyleyen Mehmet Aydın, savcılıkta teslim olma nedenini şöyle açıkladı:

"En son basında adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon lira olduğunu öğrenince el konulan mal varlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim oldum."

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankTosuncukMehmet Aydın
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