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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi mağdur eden Mehmet Aydın hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, Giresun'daki köylüleri ilk kez konuştu. Köy sakinleri, Aydın'ın insanları dolandıracak zekaya sahip olmadığını belirterek, "Arkasında mutlaka birileri vardır. Böyle bir kişinin köyümüzden çıkmış olmasından dolayı üzgünüz" dedi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:01
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil

Sputnik News

'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın memleketi Giresun’daki Aydınlar köyü sakinleri ilk kez konuştu ve köylerinin böyle anılmasından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

'Köyümüzden böyle birinin çıkmasından dolayı üzgünüz'

Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, Mehmet Aydın’ın çocukluk zamanlarını bildiğini belirterek, "Kendisinin çok küçüklüğünü bilirim. Bursa'da yaşıyordu. Zaman zaman köyün düğün gibi dernek gibi etkinliklerin de kendisini görüyordum. Böyle bir iş yapacak birisi değildi. Mutlaka onun arkasında birileri vardır. Çünkü kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi. Ama böyle bir olaya karışmış olmasından dolayı ve böyle bir kişinin köyümüzden çıkmış olmasından dolayı son derece üzgünüz ve mahcubuz” ifadelerini kullandı.

'Böyle bir olayın yaşanması köyümüze yakışmadı'

Diğer bir köy sakini Muammer Aydın, “Bizim köyümüzün insanları Konya'dan gelip yerleşmişlerdir. Hatta köyümüzde mübarek bir zat bulunmaktadır. Yakındaki bir köyümüz, Hacı Abdullah Halifenin bulunduğu komşu köylerden birisidir. Bizim köyümüz öyle bir olayın yaşanması köyümüze hiç yakışmadı. Köy adına utanıyoruz, mahcubuz. Keşke yaşanmasaydı” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet AydınTosuncuk
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