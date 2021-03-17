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TPAO, derin denizlerde arama ve üretim faaliyetlerini hatırlattı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

17 Mart 2021 Çarşamba 22:01
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TPAO, derin denizlerde arama ve üretim faaliyetlerini hatırlattı

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, burada yaptığı konuşmada, TPAO'nun, 2009 ve 2019 yılları arasında 15 milyar dolar yatırım karşılığında 20 milyar dolar gelir elde ettiğini, KKTC, Azerbaycan, Irak, Rusya, Afganistan ve derin denizlerde arama ve üretim faaliyetlerini yürüttüğünü anımsattı.

Açık denizlerde yapılan petrol aramacılığında ihtiyaç duyulan petrol arama hizmetlerinin TPAO bünyesinde oluşturulan şirket tarafından yürütüldüğünü aktaran Bilgin, "Burada derin deniz saha hizmetleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan saha hizmetleri, yerli ve milli imkanlarda, hızlı ve esnek ayrıca yüksek standartlarda düşük maliyetli ve çözüm odaklı olarak sunuluyor. Öte yandan, 2020 yılında petrol üretimimiz ortalama günlük 51 bin 600 varil olarak gerçekleşti. Bu miktar, 1999'dan bu yana üretilen en büyük yerli üretimdir. 2021 yılında itibaren ise günlük üretimi 60 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.03.2021 23:11
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Petrolleri Anonim OrtaklığıTBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri
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