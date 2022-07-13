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Trabzon'da akıl almaz ölüm!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda aydınlatma direğine yaslanınca elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Mustafa Uzun yaşamını yitirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:07
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Trabzon'da akıl almaz ölüm!
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'da plajda elektrik akımına kapılan genç öldü.

Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'na gelen Mustafa Uzun (20), aydınlatma direğine yaslanınca yere yığıldı.

Uzun'un elektrik akımına kapıldığı fark eden çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uzun kurtarılamadı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, konuya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Halk Plajı'nda 12 Temmuz saat 02.00 sularında meydana gelen kaza ve neticesinde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. İlk belirlemelere göre aydınlatma direğinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle meydana geldiği değerlendiren kaza ve ölüm olayıyla ilgili olarak hem adli makamlarca soruşturma başlatılmış hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Kazada vefat eden Mustafa Uzun kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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