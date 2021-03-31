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Trabzon'da pistten çıkan uçak, pide salonu olacak

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçak, Yomra ilçesinde pide salonu olarak hizmet verecek.

31 Mart 2021 Çarşamba 17:32
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Trabzon'da pistten çıkan uçak, pide salonu olacak

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan uçak enkazını, belediye kasasından tek kuruş çıkmayacak şekilde tüm Karadeniz'in hizmetine sunacaklarını belirtti.

Yapılacak proje kapsamında uçağın pide salonu olacağını ifade eden Bıyık, "Sancak Mahallemizde bulunan belediyemize ait olan ve kiracılarımız tarafından işletilen çay bahçesine kurulacak olan uçak, pide salonu olarak hizmet verecek. 4 milyon lirayı bulan tüm kurulum ve yapım maliyeti işletmeciler tarafından karşılanacak. Yomra'mıza hayırlı olsun." dedi.

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Kazanın ardından 29 Eylül 2018'de Trabzon Havalimanı'ndan vinç yardımıyla Yomra ilçesine götürülen uçak, bu tarihten itibaren park edildiği alanda bekliyordu. 

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