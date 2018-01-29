Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphane olacak

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait uçağı belirlenecek uygun bir bölgede konuşlandırarak kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dan istediklerini söyledi. Sabancı’nın da uçağın Trabzon’da kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini öğrenildi. Başkan Gümrükçüoğlu böyle bir projenin şehirde uygulanmasının kazanın kötü hatıralarını da azaltabileceğini kaydetti.

Trabzon havalimanına indikten sonra pistten kayarak denize doğru sürüklenmesi neticesinde çekilen uçağın hazırlanan raporlarla birlikte tekrar uçabilecek düzeye yükseltilemeyeceğinin 24 Ocak tarihinde açıklanmasının ardından harekete geçtiklerini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Pegasus Hava Yolları Başkanı Sayın Ali Sabancı ve firma yetkilileri ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar. Fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu ve mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu da olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceklerini ifade ettiler.

Uçağı Trabzon’a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıkları, bu konuda gayret göstereceklerini ve talebimizi değerlendirip sonucunu bizle bildireceklerini söylediler” şeklinde konuştu.

162 yolcunun ve 6 mürettebatın hiç birinin burnunun kanamaması ve hayat kaybı olmaması sonrasında bir kez daha geçmiş olsun dileklerini paylaşan Başkan Gümrükçüoğlu, “Böyle sosyal bir sonuçla birlikte bu üzücü hatıranın etkisinin azaltılması ve şehrin kuşaklarına, kültürü ve sanatına hizmet eden bir mekan haline getirilmesinin iyi olacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

PEGASUS HAVAYOLLARI PROJEYE SICAK BAKTI

Pegasus Havayollarına pistin çıkan uçağın kütüphane olması için teklifte bulunduklarını kaydeden Gümrükçüoğlu,

“Bu çerçevede gelişen günler içinde Pegasus Havayolları’nın hem yönetim kurulu başkanı hem genel müdürü hem diğer ekiplerinin şehrimizi ziyaret etmeleri, yolcularımıza, şehrimizin mülki idarecilerine, yöneticilerini ziyaret etmelerinden memnun olduk. Bu süreç takip edilip devam ederken, Pegasus Havayolları’nın kayan yerden çekilen uçağın hazırlanan raporlarla birlikte tekrar uçabilecek düzeye yükseltilemeyeceğini 24 Ocak tarihi ile bilgi edildik. Bunun sonrasında Büyükşehir Belediyesi olarak o kötü hatıranın biraz olsa da telafi edilebilmesi, biraz olsa da hatıralarda başka güzel bir hatıraya doğru döndürülerek bir yerde etkisinin de süreç içinde ortadan kalkması için Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Genel Müdür Mehmet Tevfik Nane ile irtibat kurarak seferlerden çekilecek uçağın Trabzon şehrine bedelsiz hibe edilmesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak konuşlandıracağımız bir bölgede evlatlarımızın, gençlerimizin kütüphane olarak da istifade edecekleri bir güzel kültür yapısı haline getirilebilmesini teklif ettik. Onlar da ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar. Fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu, mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceğini ve uçağı Trabzon’a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıklarını ve bu konuda gayret göstereceklerini, bu talebimizi değerlendirip sonucunu bizlere bildireceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.