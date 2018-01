Trabzon’da uçak kazası!

Trabzon’da Pegasus firmasına ait bir yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Uçakta bulunan 162 kişi ölümden döndü. Olayda ölen ya da yaralanan yok

Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. Uçağın toprağa saplandığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, bugün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi.

Ankara-Trabzon uçuşu sonrası Trabzon Havalimanı’na inerken pistten çıkan Pegasus Hava Yolları’na ait Boeing 737 uçağının içinde yolcularının yaşadığı panik yine yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yolcuların uçağın denize kıas bir mesafe kala duran uçaktan bir an evvel çıkabilmek için birbirleri ile yarıştı. korku dolu anları ise bir yolcu cep telefonu kamerası ile an be an kaydetti.

Öte yandan, uçağın pistten çıkması sonrası havalimanı içinde yaşananlar ve yolcuların havalimanı içine alınması kameralara yansıdı.