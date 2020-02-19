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Trabzon’dan Ercan’a direkt uçuşlar TBMM KİT Komisyonu’nda görüşüldü

CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM KİT üyesi Ahmet Kaya, Türkiye Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine Trabzon’dan Kıbrıs’a direkt sefer için talepleri ilettiklerine dikkat çekti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:55
Trabzon’dan Ercan’a direkt uçuşlar TBMM KİT Komisyonu’nda görüşüldü
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Üyesi (KİT) Komisyonu  Ahmet Kaya, TC Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililerin de bulunduğu bir toplantıda, Trabzon’dan Ercan’a direkt uçuşlar için talep ilettiklerini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan TBMM KİT Komisyonu olarak, DHMİ'nin 2017-2018 hesaplarını denetlediklerini ifade etti.

Ahmet Kaya, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin de bulunduğu toplantıda Trabzon uçak biletlerinin ucuzlatılması, sefer sayılarının arttırılması ve Trabzon'dan Kıbrıs'a direkt uçuşların gerçekleştirilmesi gibi talepleri TC Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine ilettiklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonErcanDirekt Uçuş
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