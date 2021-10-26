Trafik kazasından sağ kurtuldu çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı.



Kazanın ardından otomobilde bulunanlar arasında kavga çıktı.

Kavgada 35 yaşındaki Gökay Karaca aldığı darbeler sonucu yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, kurtarılamadı.



Jandarma olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.