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Trafik levhası SUV'u ikiye böldü: 1 ölü

Ankara'da trafik levhasına çarpan SUV ikiye bölündü. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada biri çocuk iki kişi de yaralandı.

07 Eylül 2022 Çarşamba 13:31
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Trafik levhası SUV'u ikiye böldü: 1 ölü


Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki SUV, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi.

Kazada araç ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 07.09.2022 13:37
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