Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
banner40

Trump: Brunson'un serbest bırakılmasında yardımı için Erdoğan'a teşekkür etmek isterim

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson ile bugün Oval Ofis'te görüşeceğini açıkladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 23:53
Trump: Brunson'un serbest bırakılmasında yardımı için Erdoğan'a teşekkür etmek isterim

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Serbest bırakılan Rahip Brunson bugün 14:30'da Oval Ofis'te olacak. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Harika bir Hristiyan ve zorlu bir tecrübe yaşadı. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

​Trump, bir sonraki tweet'inde ise şu ifadeleri kullandı: "Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ve geri dönmesinde Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için anlaşma yapmam. Brunson kararı Türkiye ile ABD arasında iyi, belki de harika ilişkilere yol açacak."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: "CHP'nin İş Bankası hisselerini inşallah Hazine'ye devredeceğiz"
Erdoğan: "CHP'nin İş Bankası hisselerini inşallah Hazine'ye devredeceğiz"
Brunson'u taşıyan uçak, Almanya'ya iniş yaptı
Brunson'u taşıyan uçak, Almanya'ya iniş yaptı
Brunson davasında karar belli oldu!
Brunson davasında karar belli oldu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim