Trump: Brunson'un serbest bırakılmasında yardımı için Erdoğan'a teşekkür etmek isterim

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Serbest bırakılan Rahip Brunson bugün 14:30'da Oval Ofis'te olacak. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Harika bir Hristiyan ve zorlu bir tecrübe yaşadı. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

​Trump, bir sonraki tweet'inde ise şu ifadeleri kullandı: "Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ve geri dönmesinde Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için anlaşma yapmam. Brunson kararı Türkiye ile ABD arasında iyi, belki de harika ilişkilere yol açacak."