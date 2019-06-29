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Trump: Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:55
Trump: Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.” dedi. 

Trump, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin öncesinde yaptığı açıklamada, Erdoğan ile tekrar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, ABD’den Patriot savunma sistemleri alımı konusunda, Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadığını belirtti. 

Bir gazetecinin Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorması üzerine Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.” diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI ADİL OLMAK ZORUNDASINIZ"

Trump, S-400 konusunda, “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir.” şeklinde konuştu.

Trump, Türkiye ile ABD ilişkilerinin gittikçe ilerlediğini belirterek, “Ticaretimizi dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin çok iyi üretimi ve ürünleri var. İlişkilerimiz askeri alanda da gelişiyor. Aynı zamanda bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz. “dedi.

Türkiye’yi ziyaret edeceğine işaret eden Trump, bu ziyaret için net bir tarih belirtmedi.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDonald TrumpRecep Tayyip ErdoğanHaber
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Doğru Söz 2019-06-29 10:18:51

Yaaaaa! Sizden çok büyük miktarda askeri malzeme (silah) alımı yapılmalı! Petrol zengini arab krallıklarının yaptığı gibi. Bütçelerinin yarısını silah alımı adı altında ABD 'ye vermeliler. Yoksa arab baharı veya demokrasiye geçiş tehdidi başlar.
Bir gerçek:Dünya'nın IQ, farkındalık ve gelişmişliği en iyi olan ülkelerinde en istenmeyen ülke, 1 numaralı sömürücü ABD dir. Trump'la birlikte bu daha da arttı.

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Magnum opus 2019-06-29 11:23:32

Doğru söz o nasıl bir yerinde tespittir bravo

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Bilim ve ilim 2019-06-29 15:14:42

Bence silah ticareti yerine kalem ticareti yapmak daha karlı çünkü kalem ķılıçtanda silahtanda daha etkilidir

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