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TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e dün düzenlenen hava harekatlarında teröristlerin sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullandığı hedefler imha edildi. 

08 Haziran 2018 Cuma 12:52
TSK'dan Kandil'e hava harekatı

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Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e dün düzenlenen hava harekatlarında teröristlerin sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullandığı hedefler imha edildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak dün hava harekatları düzenlendi. Hava harekatları sonucunda, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi. 
 

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