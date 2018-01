TSK namluları Afrin'e çevirdi!

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve sinyal kesici askeri araçlar Hatay'a ulaştı. Türkiye'deki çeşitli birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 24 zırhlı personel taşıyıcı ve sinyal kesici askeri araç Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.



Öte yandan, hudut birliklerinin Afrin sınırında, 24 saat zırhlı araçlarla sık sık devriye attığı ve kulelerden termal kameralarla sınır hattını izlediği öğrenilirken, sınıra yakın bazı noktalara beton bloklarla mevzi yapıldığı görüldü. Kırıkhan ilçesi karşısındaki terör örgütü PYD/PKK kontrolünde yer alan Afrin'e bağlı Nesreyieh bölgesi yakınlarındaki birkaç noktada yoğun dumanların yükseldiği görüldü.



ERDOĞAN: “HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM”



TC Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır, harekât her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir" dedi.



Erdoğan, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Sincan'da, Kazan Soda Elektrik Fabrikasının açılış törenindeki konuşmasında, "Bazıları Suriye'de kalkıp bize sınırda tehdit sallıyor. Oradan bize tehdit sallamak suretiyle Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, PYD imiş, öbür tarafta YPG imiş öbür tarafta DEAŞ'mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok.” dedi.



Erdoğan şöyle konuştu:



“Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz? Biz bu terör örgütlerinin ortadan kalkması tavsiyesini kendilerine yaptık. 'DEAŞ denilen terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etmeye çalışmanızı biz asla kabul etmiyoruz' dedik. Eğer biz stratejik, eğer model ortaksak bu işi bizimle yapmak durumundasınız. Ondan sonra dünyaya ‘biz teröre karşıyız’ yalanını söyleyemezsiniz. Zira bir terör örgütü bir başka terör örgütüyle yok edilemez. Böyle bir şey olamaz. Bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı verdik, veriyoruz, şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor.”



“MÜTTEFİKİMİZ DEĞİMİZ BİR ÜLKE...”



"Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm itirazlarımıza, tüm ikazlarımıza, tüm iyi niyetli telkinlerimize rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olamayacağına dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Amerika'nın artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Çünkü bizim için ağızdan çıkan söz önemlidir. Eğer bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları, bize terör örgütleriyle beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa, hassasiyetlerimizin gözetileceğini ifade ediyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze değer verir, bağlı kalırız. Şimdi artık Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır.



Ha nedir? Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş. Onlara şu an itibarıyla 4 bin 800 tır dolusu silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder. O 30 bin kişilik kurduğun ordu, orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da kusura bakma rezil rüsva olacaksın."



"BU ORDUNUN ADI KALLEŞLER ORDUSUDUR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm müttefiklerine, dostlarına, "Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım." dediğini ve diyeceğini belirtti.



Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini "Allah'ın izniyle" halledeceğini, hazırlıkların tamamlandığını ve harekâtın her an başlayabileceğini vurguladı.



Ardından da sıranın diğer bölgelere geleceğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle dedi:



"Sınırlarımız boyunca değil 30 bin, tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir. Amerikalıların sırtını sıvazladıkları teröristleri tanımadıkları anlaşılıyor. Kendilerine söyledim, 'Bak yanlış yapıyorsunuz, bu adamların biz cinsini cibilliyetini iyi biliriz. Eğer biz stratejik ortağınız isek bize güvenin. Eğer Münbiç'e, Rakka'ya ordu gönderilecekse biz bir tugay da göndeririz iki tugay da göndeririz. Siz bizimle hareket edin, yanlış yapıyorsunuz.' 'Bizim generallerimiz bize böyle söyledi' dediler. Ben de kendilerine dedim ki, 'Sizin generalleriniz yanlış anlatıyor, benim generallerim doğru anlatıyor. Burada yanlış yapıyorsunuz, yanlış yola gidiyorsunuz, bizi anlayacaksınız ama iş işten geçmiş olacaktır.' Ve nitekim öyle oldu. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur, bu böyle bilinsin."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacakların "bu 30 bin kişilik teröristler" olacağına işaret etti.



Erdoğan, "Ama o zaman iş işten geçmiş olacak. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da yine bu teröristlerdir. Çünkü bunların karakteri böyledir. Bunlar kendi yaşadıkları coğrafyadaki insanlara acımayan, varlıklarını kan dökücülüklerine borçlu olan gözü dönmüş bir katiller güruhundan ibarettir. Eğer Amerika bu vahşi canilerle kendisine bir gelecek kurmak istiyorsa ne diyelim? Keyfi bilir. Ama biz buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.



Türkiye'nin milli bekasını tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Nasıl Fırat Kalkanı Harekâtı’nda oyunu bozmuşsak diğer bölgelerde de ülkemize kurulan tezgâhı darmadağın edeceğiz. Allah büyük. Gün doğmadan neler doğar? Hep birlikte bakıp göreceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" diyerek sözlerini tamamladı.