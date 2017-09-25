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TSK: "Sınırdaki operasyon Irak güçleriyle yapılacak"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak sınırındaki tatbikatı 8’inci gününde.

25 Eylül 2017 Pazartesi 21:31
TSK: "Sınırdaki operasyon Irak güçleriyle yapılacak"

Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Eylül’de Silopi/Habur’da başlattığı tatbikata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir” ifadeleri yer aldı.

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