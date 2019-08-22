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TSK üst düzey kademe terfi ve atamaları yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
TSK üst düzey kademe terfi ve atamaları yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst kademe terfi ve atamaları yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutan yeni görevlerine atandı.

Türkiye’de Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan kararların ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirildi.

Buna göre, Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı

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Anahtar Kelimeler:
TSKüstDüzeyTerfiHaberKıbrıs
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