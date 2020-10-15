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TSK: Yunanistan'ın "görünmez" denizaltıları

Yunanistan'da Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri "görünmeden" tespit ettiği iddia edilen Type-214 tipi denizaltıların görüntüleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca paylaşıldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 17:34
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TSK: Yunanistan'ın "görünmez" denizaltıları

"Görünmez olduğu" ve "Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği" öne sürülen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı. 

Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntülerinin, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algının yıkılması anlamına geldiği belirtildi.

Yunanistan’daki bazı haber sitelerinde "Yunan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilemediği"ne yönelik iddialar yer aldı.

"TESPİT EDİLEMİYOR" YALANI

Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayımlanan haberlerde, "Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği" ileri sürüldü.

Haberlerde ayrıca "görünmez olduğu" savunulan Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi.

KESİNTİSİZ TAKİP 

Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetlerinin yüzer ve uçar unsurlarınca Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

Öte yandan "görünmez " olarak nitelendirilen denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

HEM GECE HEM GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı. Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkati çekti.

Güvenlik uzmanları bu durumun, Yunan denizaltılarının kolaylıkla takip edildiği anlamına geldiğini belirtti.

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