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Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı. Bölgedeki bir iş yeri sahibi, "Bir baktım koca denizde su yok'' ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:36
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Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor.

Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi - 2

Kentte dün meydana gelen depremin merkez üssü Seferihisar'da denizin taşmasından dolayı ev ve iş yerleri suyla dolan vatandaşlar, belediye ekipleri ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi - 3

İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.

Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi - 4

Bölgede taşkın sularına kapılan bazı arabaların denize düştüğü belirtildi. Limandaki birçok tekne ise halatlarını kopararak açıldıkları denizde yan yattı.

Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi - 5

Yan yatan tekneler ve sulara kapılan bazı araçlar,  drone ile görüntülendi.

Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi - 6

''BİR BAKTIM KOCA DENİZDE SU YOK''

Bölgedeki iş yeri sahiplerinden 68 yaşındaki Deniz Tufan, o esnada deniz kenarında olduğunu belirterek, "Bir baktım koca denizde su yok, ne olduğunu anlamadık. Öyle bir su geldi ki caddelerin içerisine. Patlamış su borusu gibiydi. Önüne ne gelirse aldı götürdü. Ben de suya kapılıp direğe çarptım." dedi.

Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendi - 7

80 yaşındaki yaşlı bir kadın ise "Çocuklarımla oturuyordum. Öyle bir facia ki anlatamam. Gemiler halatlarını koparıp gitti. Bir baktım su üzerimize geldi. Kaçamadık. Her caddeden su geliyordu. Düşe kalka kendimizi zor bir yere attık. Sabaha kadar da dışarıda yaşadık." diye konuştu.

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