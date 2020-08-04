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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

04 Ağustos 2020 Salı 17:12
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gitti.

Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarında gelinen noktoya ilişkin bilgiler verdi. 

Madal, "Küresel salgının ilk günlerinde ülkemizde COVID-19 Türkiye Platformu'nu kurarak, bu platformun çatısı altında 10'u ilaç, 8'i aşı olmak üzere 18 proje başlattık. Platformda üniversite, kamu araştırma merkezi ve özel sektörden oluşan 49 kurum ve 400'ün üzerinde araştırmacımız bulunuyor. COVID-19'un tedavisinde dünyada kullanılan benzer ilaçlar var. Artık biz de hammaddeden başlayarak kendimizce geliştirilen sentez yöntemi ile ilacın etken maddesini üretebiliyoruz. Yani artık etken madde ithal eden ülke olmaktan kendi etken maddesini üretebilme aşamasına geçmiş bir ülkeyiz" diye konuştu.

"İnsan deneylerine geçeceğiz"

8 farklı aşı çalışmasının gece gündüz sürdüğünü ifade eden Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız. Savunma sanayinde kendi kendimize nasıl yeterli bir ülke olduysak, ilaç sentezi çalışmalarımızda nasıl ki başarılı bir sonuca ulaştıysak, aşıda da başarılı olacağımıza yürekten inanmalarını istiyoruz." 

TRT HABER

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TÜBİTAK
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