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Tüfekle otomobilden ateş açılan Kangal çoban köpeği, 42 saçmayla yaralandı

Türkiye'de Denizli'nin Çal ilçesinde arazide otlayan koyunların yanındaki 'Yaman' isimli Kangal çoban köpeği, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından otomobilden tüfekle açılan ateşle ağır yaralandı. Sahibi tarafından yaralı halde bulunan ve 42 saçma isabet eden köpek, ilk müdahale yapıldıktan sonra veterinere götürülerek tedaviye alındı.

01 Aralık 2020 Salı 17:24
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Tüfekle otomobilden ateş açılan Kangal çoban köpeği, 42 saçmayla yaralandı

Olay, geçen 28 Kasım'da Çal ilçesinin kırsal İsmailler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede çobanlık yapan Mustafa Ulaş, tüfek sesleri üzerine evinin yakınındaki arazide otlayan koyunlarının olduğu bölgeye geldi. Koyunlarının başında bulunan 'Yaman' isimli Kangal cinsi köpeğinin vurulduğunu gören Ulaş, yerde kanlar içinde yatan köpeğine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, otomobiliyle Çal ilçesindeki veterinere götürdü. Daha sonra Denizli'de Hayvan Hastanesi'ne getirilen köpeğin çekilen röntgen filminden 42 saçma isabet ettiği belirlendi. Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alınan köpeğin kimliği belirsiz bir kişi tarağından yakın mesafeden tüfekle vurulduğu belirlendi.

Köpeğin sahibi çobanlık yapan Mustafa Ulaş, hayvanı yerde kanlar içinde bulduğunu belirtip, "Köpeğim Yaman koyunların başında bekliyordu. Tüfek sesi gelince evden çıkıp yanına gittim. Kanlar içinde buldum. Bir kişi yakın mesafeden tüfekle ateş etmiş. Sırtından ağır yaralıydı. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra veterinere götürdüm. 42 adet saçma isabet etmiş. 10 aylık bir çoban köpeği şimdi ameliyat olmayı bekliyor. Kim ne ister ki bu köpekten kimseye zarar vermez. Sadece koyunların başında bekliyordu. Ameliyat öncesi 5 günlük tedavi sürece var. Ameliyatın da riskli olduğunu söylediler. Şimdilik bekleyeceğiz. Sorumlusu kimse mutlaka bulunacaktır ve cezasını çekecektir" dedi.

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