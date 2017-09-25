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Tüfenkci: "Habur Sınır Kapısı kapatılmadı, kontroller sıklaştırıldı"

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Habur Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:19
Tüfenkci: "Habur Sınır Kapısı kapatılmadı, kontroller sıklaştırıldı"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın tek taraflı ulaşıma kapatıldığına yönelik haberlere ilişkin, "Şu anda kapatma yok, Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz" dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Habur Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin referandumdan geri adım atmamasının ardından Türkiye'nin de Habur Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermediği yönündeki iddiaları değerlendiren Tüfenkci, "Şu anda kapatma yok. Geçişler güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollü sağlanıyor. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz. Karşıdan gelen araçlar için denetimi artırdık" dedi.

Türkiye'deki bazı tır şoförlerinin kendileri tedirgin olduğu için sınırdan geçmek istemediklerinin altını çizen Tüfenkci, "İlerleyen saatlerdeki gelişmelere göre durumu ve gelişmeleri yeniden değerlendiririz" diye konuştu.

Habur Sınır Kapısı kapatıldı
Habur Sınır Kapısı kapatıldı
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