Tuğçe Mutlu cinayeti davasında karar

Ankara'da Tuğçe Mutlu'nun, ev arkadaşının sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Oğuzhan Karakaya, Songül Saylam ile tutuksuz sanık B.F. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, tarafların buna ilişkin savunmalarını sordu.

''KİMSE AZMETTİRMEDİ, PİŞMANIM''



Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Karakaya, cinayeti bir anlık öfke sonucu işlediğini ifade ederek, "Beni kimse azmettirmedi. Pişmanım" dedi.

Sanık Saylam da cinayetle bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini istedi. Tutuksuz sanık B.F. de beraat talebinde bulundu.

MÜEBBET HAPİS



Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakaya'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı, Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Mahkeme, cinayete azmettirmekle suçlanan sanık Saylam ile cinayete yardım ettiği iddia edilen B.F'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.



Mahkeme, kararla birlikte Saylam'ın tahliyesine de karar verdi.